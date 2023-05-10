В городе Костерёво задержали местного жителя, который навеселе угнал чужое авто. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области 10 мая. Установлено, что мужчина в

В городе Костерёво задержали местного жителя, который навеселе угнал чужое авто. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области 10 мая. Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к заведенному автомобилю марки “Nissan Almera Classic”. Мужчина сел за руль и, не заметив пассажира, привел авто в движение. Наконец обратив внимание на невольного попутчика, горе-водитель