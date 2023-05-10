В Коврове бывший начальник цеха крупного предприятия похитил более 200 000 рублей. Как сообщает...

В Коврове бывший начальник цеха крупного предприятия похитил более 200 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, уголовное дело было возбуждено следователем МО МВД России «Ковровский» в июле прошлого года.Нарушения обнаружили сотрудники службы безопасности предприятия совместно с УФСБ России по Владимирской области.Было установлено, что бывший начальник цеха (указывается, что ему 49 лет), у которого были полномочия по распределению дополнительного фонда оплаты труда, вносил ложные сведения о выполнении производственного плана.На основании указанных данных сотрудникам цеха выдавались денежные премии, которые они передавали обратно своему начальнику.Пресс-служба УМВД России по Владимирской области уточняет, что с апреля 2021 года по июль 2022 года обвиняемый похитил более 200 000 рублей.Ковровский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com