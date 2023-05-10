Суд. Слушается дело об выброшенном с балкона холодильнике.
Судья: ""На слушание вызывается первый свидетель""
Входит первый свидетель:
- Иду я по улице и вдруг вижу - прям на меня летит холодильник! Я еле успел отойти.
Судья:
- Да... Ладно, вызывается подозреваемый.
Входит подохреваемый:
- Понимаете, вхожу я в свою квартиру и бегом к жене в спальню. Обсмотрел все шкафы, под кроватью - нет мерзавца. Ну остался один холодильник. Я его беру и выкидываю.
Судья:
- Запутанное дело... Ладно, пригласите сюда третьего сведетеля.
Третий свидетель:
- Сижу я, значит, в холодильнике...
еще анекдот!