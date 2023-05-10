Ковровский городской суд признал 49-летнего экс-начальника цеха, который выписывал сотрудникам «левые» премии забирал себе, виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Ковровский городской суд признал 49-летнего экс-начальника цеха, который выписывал сотрудникам «левые» премии забирал себе, виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Бывший начальник вносил ложные сведения о выполнении плана и выдавал сотрудникам цеха премии, которые они передавали возвращали директору, объяснявшему это необходимостью пополнения якобы создаваемого