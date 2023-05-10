Суд приговорил ковровчанина к полутора годам колонии.

В Коврове начальник цеха отбирал премии сотрудников. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Руководитель был наделён полномочиями по распределению дополнительного фонда оплаты труда. Он вносил ложные данные о выполнении производственного плана, на основании которых работникам выдавались премии. Коллеги передавали полученные суммы начальнику, который объяснял это необходимостью создать фонд из наличных для обеспечения нужд компании. Всего мужчина украл более 200 тысяч рублей. Его обвинили в мошенничестве.Суд приговорил ковровчанина к полутора годам колонии. Вердикт может быть обжалован.