Компании «УВА», ПКФ «ГидроРемТех» и «Нефтегазмонтаж» получили представления. Теперь они должны устранить недоделки.

В Меленковском районе рушатся построенные по нацпроекту водопроводы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Прокуроры, местные чиновники и специалисты Росстройконтроля повели проверки на объектах водоснабжения, введённых в эксплуатацию в последние годы. В селе Архангел, деревнях Максимово, Верхоунжа и Копнино, а также в Меленках обнаружены многочисленные нарушения:- по периметру скважин обвалились заборы;- выявлена деформация отмостков возле колодцев;- у некоторых колодцев отмостка отсутствует;- нет озеленения.Компании «УВА», ПКФ «ГидроРемТех» и «Нефтегазмонтаж» получили представления. Теперь они должны устранить недоделки.