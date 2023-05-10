Компании «УВА», ПКФ «ГидроРемТех» и «Нефтегазмонтаж» получили представления. Теперь они должны устранить недоделки.
В Меленковском районе рушатся построенные по нацпроекту водопроводы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуроры, местные чиновники и специалисты Росстройконтроля повели проверки на объектах водоснабжения, введённых в эксплуатацию в последние годы. В селе Архангел, деревнях Максимово, Верхоунжа и Копнино, а также в Меленках обнаружены многочисленные нарушения:
- по периметру скважин обвалились заборы;
- выявлена деформация отмостков возле колодцев;
- у некоторых колодцев отмостка отсутствует;
- нет озеленения.
Компании «УВА», ПКФ «ГидроРемТех» и «Нефтегазмонтаж» получили представления. Теперь они должны устранить недоделки.