Объекты водоснабжения в Меленковском районе, построенные в прошлом году по нацпроекту, начинают приходить в непригодность. Прокуратура выявила многочисленные нарушения. Проблемы

Объекты водоснабжения в Меленковском районе, построенные в прошлом году по нацпроекту, начинают приходить в непригодность. Прокуратура выявила многочисленные нарушения. Проблемы вскрылись на объектах водоснабжения в селе Архангел, деревне Максимово, деревне Верхоунжа и деревне Копнино Меленковского района, а также в городе Меленки. Там требуется восстановление обваловки заборов по периметру скважин; имеется деформация отмосток возле водопроводных колодцев