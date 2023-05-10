В Муроме лишь после вмешательства прокуратуры в многоквартирном доме привели в порядок...
В Муроме лишь после вмешательства прокуратуры в многоквартирном доме привели в порядок электропроводку и трубопровод.
Городской прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании и ремонте многоквартирного дома № 69 по улице Октябрьской города Мурома. Уточняется, что его обслуживает управляющая организация ООО «Фортуна».
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, было установлено, что указанный дом содержится с нарушениями.
Например, в распределительном щитке многоквартирного дома, расположенном рядом с водоснабжающей трубой, отсутствовала изоляция на проводах.
Помимо этого на трубопроводе холодного водоснабжения была замечена коррозия и протечка, которая могла привести к крупной аварии.
Как итог: руководителю управляющей организации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены.
Сообщается, что виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Фото: pxfuel.com