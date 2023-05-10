В поселке Добрятино Владимирской области 9 мая сгорел жилой дом. Ночью 9 мая (в 23:02) в Главное...

В поселке Добрятино Владимирской области 9 мая сгорел жилой дом.Ночью 9 мая (в 23:02) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в Гусь-Хрустальном районе (в посёлке Добрятино, на улице Ленина).Увы, звонок был поздним. Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, огонь уже распространился на кровлю строения.Как сообщает региональная пресс-служба МЧС России, существовала угроза того, что загорятся и соседние жилые дома. К счастью, пожарные не дали огню распространиться.Было ликвидировано горение на площади 120 кв. м.Информации о погибших и пострадавших нет. Известно, что на крупный пожар привлекалось 4 единицы техники и 15 специалистов.В данный момент дознаватель МЧС России устанавливает причину ночного пожара.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям, что в случае пожара следует незамедлительно звонить по телефонам спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области