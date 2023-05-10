Здание расположено на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда №728.

Здание расположено на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда №728.Строительство подстанции завершено на 98%. Выполнены монолитные работы и внутренняя отделка, устроена кровля, смонтированы внутренние инженерные системы и оборудование. Подходит к концу благоустройство прилегающей территории, сообщил Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.При устройстве вентилируемого фасада использовали металлические кассеты разной окраски. Правый и левый корпуса объединили при помощи остекления центральной части.На первом этаже подстанции расположены комнаты амбулаторного приема и перевязочная, диспетчерская с комнатой отдыха, пост охраны, помещение для зарядки аппаратуры, кладовая для медикаментов, бытовые помещения. На втором этаже обустроили гардеробную, места для сушки одежды и обуви персонала, комнаты предрейсовых осмотров и места отдыха.Часть помещений на третьем этаже будет использовать администрация подстанции. Кроме того, там расположится комната старшего фельдшера, методический кабинет, медицинский архив, статистический отдел, кладовые перевязочных материалов. В здании оборудовали зал собраний на 49 мест.В одноэтажной части подстанции обустроили стоянку для автомобилей скорой помощи на 20 машиномест с отделением для мойки. В подвале трехэтажного корпуса расположены технические помещения с электрощитовой, насосной станций пожаротушения, комнатами инженерных коммуникаций.Помимо строительства новых объектов здравоохранения, в Москве зданий действующих медицинских учреждений. В программу капитального ремонта включили 200 поликлиник. Все работы планируется завершить до конца 2023 года.Так, на юго-востоке Москвы в ближайшие месяцы капитально отремонтируют 14 поликлиник. Они расположены в районах Выхино-Жулебино, Лефортово, Люблино, Марьино, Нижегородский, Печатники, Рязанский и Южнопортовый. Работы находятся на разных стадиях готовности.Медучреждения реконструируют в соответствии с новым московским стандартом. Предусмотрен отдельный вход для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний. Поликлиники оснащают современным оборудованием, для медиков создают уютные комнаты отдыха, а пациенты ожидают приема специалиста в комфортных условиях с мягкими диванами, телевизорами и кулерами с питьевой водой.На юге Москвы пять новых поликлиник. В районе Бирюлево Восточное построят детский медицинский центр на 320 посещений за смену, а на территории бывшего завода ЗИЛ откроется детско-взрослая поликлиника на 750 посещений.