В 2023 году регион получит 618,4 млн рублей, а в 2024-ом – 1, 26 млрд.

В Суздале за 1,9 млрд рублей построят новую школу на 1200 мест. Об этом рассказал Александр Авдеев.Правительство РФ подтвердило выделение средств. В 2023 году регион получит 618,4 млн рублей, а в 2024-ом – 1, 26 млрд.Теперь очередь за правительством Владимирской области и депутатами ЗС, которые должны принять изменения в бюджет.«Нужно оперативно начать торги для определения подрядчика. Строительство начнётся в текущем году», - добавил губернатор.Ожидается, что объект сдадут в эксплуатацию к 1000-летию Суздаля - в 2024 году.