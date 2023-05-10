В Суздальском районе предприятие загрязняет реку. В результате прокурорской проверки выяснилось, что на юго-западной окраине села Старый Двор располагается сельхозпредприятие. После

В Суздальском районе предприятие загрязняет реку. В результате прокурорской проверки выяснилось, что на юго-западной окраине села Старый Двор располагается сельхозпредприятие. После таяния снега, лагуны, предназначенные для хранения жидкой фракции навоза, оказались переполнены. Из-за этого сточные воды начали стекать в реку Колочка. После выявленных нарушений ферме был выписан штраф на сумму 220 тысяч рублей. Прокомментируйте новость