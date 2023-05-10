Виновные заплатят 220 тысяч рублей.

В Суздальском районе за загрязнение реки навозом предприятие оштрафовали на 220 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Вместе со специалистами Росприроднадзора прокуроры проверили ООО «Стародворский». На территории сельхозорганизации после таяния снега и обильных дождей ёмкости для хранения навоза оказались переполнены и фекалии хлынули в водоохранную зону реки Колочка и сам водоём.Ведомство возбудило административное дело. Виновных оштрафовали на 220 тысяч рублей.