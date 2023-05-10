Также в приложении появится возможность сквозного шифрования личных сообщений и функция ответа на любое из ранее опубликованных сообщений в ветке.

Американская социальная сеть Twitter в скором времени добавит функцию аудио- и видеозвонков. Об этом во вторник сообщил владелец социальной сети Илон Маск на своей странице в Twitter."Скоро появится голосовой и видеочат для каждого пользователя этой платформы и вы сможете общаться с людьми из любой точки мира, не сообщая им свой номер телефона", - говорится в сообщении Маска.По его словам, последняя версия приложения соцсети также содержит нововведения. В ней появится возможность сквозного шифрования личных сообщений и функция ответа на любое из ранее опубликованных сообщений в ветке.27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter. Вскоре после этого он анонсировал и реализовал ряд изменений в соцсети.