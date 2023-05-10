Владимир Киселев встретился с участником Парада Победы 1945 года. С Михаилом Петровичем Волосниковым председатель Законодательного Собрания знаком давно. Участник Великой Отечественной

Владимир Киселев встретился с участником Парада Победы 1945 года. С Михаилом Петровичем Волосниковым председатель Законодательного Собрания знаком давно. Участник Великой Отечественной войны, завершивший свой боевой путь в 1945 году в строю парада Победителей на Красной площади в Москве, сейчас живет во владимирском Доме ветеранов. Для него 9 мая – особый праздник. Он детально помнит военную