Предприимчивый юноша сдал телефон в скупку за 15 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил.

Житель Владимира задержан за кражу у девушки телефона стоимостью 80 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД.Потерпевшая жила с молодым человеком, с которым познакомилась некоторое время назад. Новых ухажёр попросился пустить его в квартиру, сославшись на ссору с матерью. На протяжении двух недель он периодически пользовался телефоном сожительницы. Однажды проснувшись утром, девушка не нашла ни парня, ни гаджета.Полиция быстро разыскала 20-летнего владимирца. Предприимчивый юноша сдал телефон в скупку за 15 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил. На него завели уголовное дело. Смартфон изъяли и вернут владелице.