Владимирские родители детей-инвалидов смогут брать дополнительный оплачиваемый отпуск в 24...

Владимирские родители детей-инвалидов смогут брать дополнительный оплачиваемый отпуск в 24 дня.Это нововведение касается не только нашего региона, но и всей России. Дело в том, что Кабмин РФ обновил правила использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью.Теперь владимирские мама и папы смогут накапливать и даже объединять полагающиеся им по закону дополнительные оплачиваемые выходные дни. В подобный отпуск они смогут уйти на 24 дня подряд.Это нововведение позволит расходовать дополнительные выходные в течение месяца или суммировать их до полного (официального) отпуска.Напомним, в данный момент у родителей детей-инвалидов есть право лишь на 4 дополнительных оплачиваемых выходных в течение 1 календарного месяца. Неиспользованные «дни отдыха» пока нельзя суммировать или переносить.Стало известно, что действие нового порядка начнется с 1 сентября 2023 года. Официально сообщается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Фото: pxfuel.com