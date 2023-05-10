В нем приняли участие жители, ветераны, представители власти и правоохранительных органов, добровольцы и туристы города.

Правительство Владимирской области сообщает, что на площади Победы в областной столице прошел торжественный парад в честь 9 мая. В нем приняли участие жители, ветераны, представители власти и правоохранительных органов, добровольцы и туристы города.«Память о подвиге ветеранов придает силы их внукам, которые участвуют в специальной военной операции, служат тем же идеалам. Пока мы верны им, наш народ не одолеть никому!» – отметил губернатор региона Александр Авдеев.На событии выступали 8 машин боевой и специальной техники, 10 колонн марширующих - всего более 500 участников, что представляли силы защиты страны.