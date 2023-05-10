Торжества в честь Дня Великой Победы прошли в каждом городе региона. А в областной столице центром...

Торжества в честь Дня Великой Победы прошли в каждом городе региона. А в областной столице центром всенародного праздника стала Площадь Победы. О митинге и военном параде - Мария Платанюк.- Славься, Отечество!Подвиг бессмертен. Память жива. Торжества в честь Великой Победы начинаются с Гимна России. 9 мая навсегда- главный символ сплоченности и духовной мощи нашего народа. В поздравлении губернатор Александр Авдеев говорит о верности исторической правде. Пока верны ей- непобедимы.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Задача нынешнего поколения- не дать возродиться страшным идеям национализма и фашизма. В единстве - наша сила, и те, кто сохранил эту правду, пронёс эту правду в сердце, в душе, в каждой своей семье, те по праву могут называться победителями. Всех поздравляю с Днём Победы!- Ура! Ура! Ура!Расчёты готовы к маршу. Тысячи владимирцев наблюдают за военным парадом. Им командует начальник штаба 27-ой Гвардейской ракетной армии генерал-майор Сергей Савельев, а принимает командующий - генерал-лейтенант Олег Глазунов. Открывают парад ракетчики...- Были и остаются надёжным ракетно-ядерным щитом России.Затем вдоль Площади Победы единым строем идут военные лётчики, личный состав центра подготовки радиотехнических войск, парадные "коробки" управлений МВД, МЧС, ФСИН, офицеры и курсанты юридического института, кадеты, юнармейцы. А далее по проспекту Ленина едет военная техника. Та, что круглосуточно несёт боевое дежурство. Здесь и "Ярс", и противодиверсионный "Тайфун", и машины для оперативного наведения понтонных переправ. После парада- минута молчания...-Поклонимся тем, кто отдал жизнь за нас.На защиту Родины в годы Великой Отечественной войны встали 300 тысяч жителей владимирского края. Сегодня страну защищают внуки и правнуки поколения победителей. О своих героях помнят в каждой семье.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Наши воины сегодня с оружием в руках защищают наш русский народ. Нашу русскую цивилизацию. И нашу Россию они защищают. И я глубоко убеждён, что победа будет за нами.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Один дед у меня ушёл в 39-ом в армию, прошёл всю войну. А второй был призван в 41-ом, прошёл и Белорусский фронт, и другие фронта. Там целая летопись. И я стараюсь хранить, сейчас передаю своей дочери.Особая благодарность- тем, кто помогает российским бойцам сегодня. Жен и матерей Героев объединил региональный комитет семей воинов Отечества. Поддержка участников СВО сплотила всю страну.Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:- Совместно в ними мы сделали фотовыставку "Жены героев". Она замечательная. Я считаю, что она должна проехать муниципалитеты, показать этих мужественных женщин. И я уверена, что сегодня стихотворение Симонова "Жди меня"- это главная их молитва.Артём Старостин, руководитель исполкома Народного Фронта во Владимирской области:- Сегодня Народный Фронт как и прежде помогает и на передовой, и осуществляет гуманитарные миссии, и работает здесь в тылу, для поддержки наших близких там, на передовой.В зоне СВО был и племянник 86-летней Зинаиды Пашковой, труженицы тыла. Сама Зинаида Алексеевна- в числе тех, кто приближал Великую Победу. Девчонкой трудилась в колхозе. На всю жизнь запомнила пироги военного времени- из клевера.- В колхозе работала в хвост, и в гриву. Боронила на полях, и навоз возила, всё делала.Отец Юрия КорОткова - Алексей Иванович- с фронта не вернулся. Похоронка "прилетела" в родную деревню Тейковского района. Мать одна "поднимала" сыновей.- У неё трое нас было мальчишек. Не понимали ничего, прыгаем, скачем, а она в слезах.А Василий Кисс родился в победном 45-ом. Говорит, назвали в честь погибшего дяди. Василий Эмельянович тоже решил служить родине. Ракетчик-автомобилист. Его пожелания и поздравления всем, кто сегодня выполняет задачи специальной военной операции.Василий Кисс, ветеран ракетных войск:- Вернуться живыми. Победить и вернуться. Россия была есть и будет. Её всё равно никто не победит.Только утром 9 мая к мемориалу на площади Победы пришли 25 тысяч человек. Чтобы поклониться "великим тем годам". И сказать "Спасибо"... за ЖИЗНЬ.Мария Платанюк:- В День Великой Победы владимирцы несут живые цветы к Вечному Огню нескончаемым потоком. И так 9-ого мая в каждом городе нашей необъятной страны. И это главное выражение народной памяти. Той, что фундамент России. Единой, сильной и непобедимой.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".