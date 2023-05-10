Во Владимире на Октябрьском проспекте 10 мая пьяный водитель спровоцировал ДТП с перевернувшейся машиной и скрылся с места преступления, однако был задержан полицией. В УГИБДД рассказали,

Во Владимире на Октябрьском проспекте 10 мая пьяный водитель спровоцировал ДТП с перевернувшейся машиной и скрылся с места преступления, однако был задержан полицией. В УГИБДД рассказали, что водитель Hyundai Solaris не предоставил преимущество в движении автомобилю Citroën. В результате столкновения, Citroën перевернулся и влетел в отбойник. К счастью, никто не пострадал, а вот водитель Hyundai