Рассмотрение дела состоится 11 мая.

Военная прокуратура Владимирского гарнизона требует заблокировать форум Reddit из-за публикации данных о потерях армии РФ в зоне СВО. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.Напомним, что иск к американской интернет-площадке подан 6 апреля. Судьёй по делу назначена Жанна Сергеевна Фурсова. В качестве ответчика в указан региональный Роскомнадзор. По мнению военных прокуроров, вид информации, размещённый на иностранном сайте, запрещён к распространению в России. Речь идёт о странице, на которой сообщается о гибели во время боевых действий капитана Валерия Ж.«Указанная страница содержит сведения, раскрывающие потери личного состава ВС РФ в период проведения специальной военной операции, а также имена, анкетные и персональные данные погибших», - пояснил врио председателя суда А.С. Балашов.Рассмотрение дела состоится 11 мая.Reddit - одна из популярных социальных платформ, на которой зарегистрировано более 430 млн активных пользователей. Портал разделён на миллион сообществ, каждое из которых посвящено отдельной теме и подразумевает возможность её обсуждения.