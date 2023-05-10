Виновник аварии скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан полицией.

Во Владимире на Октябрьском проспекте перевернулся «Ситроен». Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13 часов.В УМВД по Владимирской области пояснили, что водитель «корейца», который ехал со стороны Лыбедской магистрали, не уступил дорогу «Ситроену». Французская иномарка перевернулась. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан полицией.Пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.