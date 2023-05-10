С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185461 владимирца.

Во Владимирской области 10 мая выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё по 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Гусь-Хрустальном, 3 - в Ковровском, 2 - в Меленковском, по 1 - в Кольчугинском, Юрьев-Польском и Гороховецком районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185461 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51371 заболевший во Владимире, 21956 - в Ковровском районе и 20146 - в Муроме.