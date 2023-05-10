Средства направят через министерство природопользования и экологии.

Правительство Владимирской области выделит городам и районам 87 млн рублей на борьбу с мусором. Документ подписал Александр Авдеев.Деньги потратят на разработку проектов по рекультивации свалок (в Вязниковском, Киржачском и Юрьев-Польском районах) и создание контейнерных площадок.Более 41 млн рублей дотаций на обустройство мест для сбора ТКО выделят Вязниковскому, Камешковскому, Муромскому, Селивановскому и Гороховецкому районам. Свыше трёх миллионов рублей перечислят в Гусь-Хрустальный, Киржачский и Суздальский районы. По два миллиона дадут Александровскому, Ковровскому, Кольчугинскому, Петушинскому и Собинскому районам. Остальные муниципалитеты получат миллион и меньше.Средства направят через министерство природопользования и экологии.