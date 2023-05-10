Во Владимирской области нетрезвый водитель угнал машину с пассажиром. Как сообщает региональная...

Во Владимирской области нетрезвый водитель угнал машину с пассажиром.Как сообщает региональная пресс-служба прокуратуры, житель Московской области, находясь в городе Костерево Петушинского района, 1 апреля решил угнать чужой автомобиль марки «Nissan Almera Classic».Уточняется, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Подойдя к автомобилю, припаркованному на улице Трансформаторной, и, сев на водительское сидение, он завёл машину. Уже по дороге, водитель заметил пассажира. Находившийся в салоне человек потребовал вернуться обратно, но обвиняемый в ответ приказал ему выйти.Далеко уехать угонщик не смог, так как столкнулся со шлагбаумом, расположенном на железнодорожном переезде.После этого к автомобилю подбежал уже его собственник, который вызвал полицию.Содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе угонщика превысило предельно допустимую концентрацию почти в 5 раз.Теперь мужчина обвиняется в угоне («совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья») и в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.Фото: pxfuel.com