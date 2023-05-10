Во Владимирской области предприятию, виновному в загрязнении реки Колочка, назначен штраф. Об этом...

Во Владимирской области предприятию, виновному в загрязнении реки Колочка, назначен штраф.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Напомним, история с утечкой жидких отходов в реку Колочку, получила широкую огласку (https://vladtv.ru/incidents/143993/). Жители села Старый Двор в Суздальском районе также выражали свою обеспокоенностьзагрязнением окружающей среды. Долгое время в регионе чувствовался удушающий запах, наблюдались ручьи навоза, серая пена в реке…Владимирской природоохранной прокуратурой с участием специалистов Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям была проведена проверка соблюдения требований водного законодательства ООО «Стародворский».Было установлено, что при таянии снежного покрова и обильных осадков произошло переполнение лагуны, предназначенной для хранения «жидкой фракции навоза».«В результате навозосодержащие сточные воды по рельефу местности попали в водоохранную зону реки Колочка и частично в сам водный объект...» - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В отношении юридического лица и его руководителя были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 8.13 и ч. 1 ст.8.42 КоАП РФ. В итоге виновные были привлечены к административной ответственности в виде штрафов - 220 000 рублей.Фото Александры Молотовой