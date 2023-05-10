Во Владимирской области прокуратура добивается устранения нарушений на водопроводах Меленковского...

Во Владимирской области прокуратура добивается устранения нарушений на водопроводах Меленковского района.Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что была проведена проверка объектов водоснабжения, построенных в 2022-2023 годах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».Выяснилось, что в селе Архангел, в деревнях - Максимово, Верхоунжа и Копнино Меленковского района, а также в самом городе Меленки допущены многочисленные нарушения.Например, как сообщает прокуратура, «требует восстановления обваловка заборов по периметру скважин», замечена «деформация отмосток возле водопроводных колодцев в результате проседания грунта», возле колодцев отсутствует отмостка из щебня. Нет и озеленения вокруг.В итоге в адрес руководителей подрядных организаций - ООО «УВА», ООО ПКФ «ГидроРемТех» и ООО «Нефтегазмонтаж» внесены представления.Теперь устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Меленковского района.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области