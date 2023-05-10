Во Владимирской области региональный уполномоченный по правам человека предложила обеспечить...

Во Владимирской области региональный уполномоченный по правам человека предложила обеспечить бесплатную доставку фельдшеров в села и деревни.Региональный Уполномоченный по правам человека Людмила Романова предложила организовать бесплатный подвоз фельдшеров к ФАПам в селах и деревнях. Или компенсировать медикам сто процентов затрат на проезд. Эту инициативу в ближайшее время должны обсудить депутаты Заксобрания.В районах, где между населёнными пунктами отсутствует автобусное сообщение, медикам трудно добираться до места работы и обратно. Летом фельдшеры "седлают" велосипеды, зимой тратят личные деньги на такси. Сумму компенсации предлагается установить на уровне пятнадцати тысяч рублей в месяц.Основываясь на обращениях граждан, Людмила Романова составила целый пакет рекомендаций по вопросам из медицинского блока. В основном - для решения кадровой проблемы. По данным омбудсмена, в прошлом году во Владимирскую область прибыло 554 врача, уволилось – 572.