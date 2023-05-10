Во Владимирской области Россельхознадзор выявил больше 30 нарушений у продавцов...

Во Владимирской области Россельхознадзор выявил больше 30 нарушений у продавцов саженцев.Специалисты Россельхознадзора проводят сезонные рейды по местам продажи саженцев. Постоянные посетители ярмарок и выставок, они уже выявили больше трех десятков нарушений.Во Владимире и посёлке Красная Горбатка Селивановского района на торговых площадках обнаружены саженцы, не включенные в государственный реестр селекции, допущенной к посадке. Это груши сортов "Ильинка", "Лимонка", "Дюшес". Яблони под названием "Конфетное", "Малиновка", "Чёрный принц" и "Жигулевская", а также абрикос "Триумф северный". Сотрудники управления напоминают: если сорт включен в госреестр, это значит, что семена и саженцы проверены, генетически не модифицированы, устойчивы к нашем климату и не вредны для человека.Татьяна Киселёва, старший государственный инспектор отдела Управления Россельхознадзора по Владимирской, Ивановской и Костромской областям:- На этикетке должно быть указано наименование культуры с сортом на русском и латинском языках. Кроме того, должны быть указаны происхождение, производитель, местонахождение производителя, номер партии, количество саженцев из этой партии, а также стандарт.