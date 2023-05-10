Во Владимирской области в посёлке Балакирево с 5-го этажа выпал ребенок. Известно, что мальчик...

Во Владимирской области в посёлке Балакирево с 5-го этажа выпал ребенок.Известно, что мальчик 2019 года рождения упал с высоты 5 этажа ещё 29-го апреля.К счастью, ребёнок выжил — с травмами грудной клетки малыша доставили в Областную детскую клиническую больницу. Там ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.Сообщение о выпадении ребенка из окна в поселке Балакирево поступало в отдел полиции по Александровскому району 29 апреля.В данный момент в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции совместно с другими органами системы профилактики.Ежегодно в весенне-летний период отмечается рост несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из окон. Специалисты-медики среди главных угроз детской жизни и здоровью ставят опасность падения с высоты.Будьте внимательные к своим детям! Родителей Владимирской области предупреждают об опасности выпадения малышей из-за москитной сетки и пр.Фото: pxfuel.com