Всего с начала года в больницы обратился 251 житель (108 - дети).

Во Владимирской области за неделю от укусов клещей пострадали 105 человек (21 ребенок). Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Всего с начала года в больницы обратился 251 житель (108 - дети).Заражений клещевым вирусным энцефалитом в 33-ем регионе не зарегистрировано. У четырёх членистоногих обнаружен иксодовый боррелиоз.Напомним, что исследования на опасные заболевания проводятся в лаборатории на улице Токаева-5 (в будни 9.00-11.00 и 14.00-15.00). Анализ платный.