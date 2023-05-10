105 жителей Владимирской области за неделю с 1 по 10 мая обратились в больницы после укусов клещей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. В числе пострадавших – 21

105 жителей Владимирской области за неделю с 1 по 10 мая обратились в больницы после укусов клещей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. В числе пострадавших – 21 ребенок. Всего с начала сезона было зафиксирован 251 случай присасывания клеща. Из них 108 – это дети. За 18 неделю среди клещей, снятых с людей, обнаружено