Во Владимирской области зафиксировано 54 факта сбыта фальшивых купюр и монет. Во Владимирской...

Во Владимирской области зафиксировано 54 факта сбыта фальшивых купюр и монет.Во Владимирской области с начала года зафиксировано пятьдесят четыре факта сбыта поддельных денежных купюр и даже монет. Тенденция - к уменьшению количества таких преступлений. Но гражданам всё равно нужно быть внимательнее.Сколько стоит "фальшивка" на теневом рынке? Где чаще всего всплывают поддельные деньги? И зачем кассиры в супермаркетах переписывают номера крупных купюр в тетрадки?Об этом в интервью "Вестям" рассказал начальник управления экономической безопасности областного УМВД - Андрей Тюляев.