Возвращается майское тепло: во Владимирской области до +17 градусов днем. 11 мая во Владимирской...

Возвращается майское тепло: во Владимирской области до +17 градусов днем.11 мая во Владимирской области солнце будет редко показываться из-за облаков, но день пройдет без осадков.Температура воздуха днем до +17°C. Ночью столбик термометра опустится до +7°C.Ветер северо-восточный, 3м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 753 до 755 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыЭтот день связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Также поправить здоровье помогал теплый (южный) ветер, характерный для этого дня. В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит будет хороший урожай.Фото: ГТРК "Владимир"