Жители села Суходол просят изменить проект капитального ремонта дороги Владимир-Суздаль. По плану, ее должны расширить до четырех полос, а также сделать новые разворотные петли. Вот только

Жители села Суходол просят изменить проект капитального ремонта дороги Владимир-Суздаль. По плану, ее должны расширить до четырех полос, а также сделать новые разворотные петли. Вот только тогда жителям села придется проезжать лишние 7 километров, чтобы попасть домой. Сейчас мы можем выехать из села и заехать обратно в это село беспрепятственно, но в случае реализации проекта,