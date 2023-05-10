Жители еще нескольких сел Суздальского района Владимирской области вслед за активистами из Суходола выразили обеспокоенность неудобным расположением разворотных петель в проекте

Жители еще нескольких сел Суздальского района Владимирской области вслед за активистами из Суходола выразили обеспокоенность неудобным расположением разворотных петель в проекте расширения трассы Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля (участок трассы от км 277+870 до км 255+530). Люди написали обращение к губернатору Александру Авдееву с просьбой учесть их мнение и привлечь к перепроектированию трассы.