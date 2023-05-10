Жителя Владимира будут судить за кражу дорогого гаджета у своей подруги. Совсем недавно — в конце...

Жителя Владимира будут судить за кражу дорогого гаджета у своей подруги.Совсем недавно — в конце апреля, как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в Отдел полиции №1 поступило сообщение от местной жительницы о совершенной краже ее мобильного телефона. Его она оценила в 80 000 рублей.Сотрудники полиции выяснили, что какое-то время потерпевшая девушка проживала в квартире с молодым человеком. «Сообразительный» мужчина решил пожить в квартире вместе с подругой, рассказав возлюбленной, что поссорился с мамой.Около двух недель парень периодически пользовался телефоном своей сожительницы. А однажды, проснувшись утром, девушка не обнаружила в квартире ни парня, ни своего телефона.Полицейские, как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, быстро установили местонахождение подозреваемого.Вором оказался 20-летний безработный житель Владимира. Он признался в краже, но как оказалось - мобильный телефон уже сдал «в скупку» за 15 000 рублей.В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Дорогостоящий гаджет в итоге удалось найти. Его, как сообщается, вернут пострадавшей девушке.Фото: pxfuel.com