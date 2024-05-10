«Рождённые в войну - построившие мир»: губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился...

«Рождённые в войну - построившие мир»: губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с ветеранамиОн побывал в гостях у супругов Молотниковых. Слово Александру Сыпченко.Евгений Лазаревич и Антонина Николаевна - дети войны. Познакомились и поженились в городе на Неве. Вместе уже более 60 лет. Немногим меньше живут во Владимире.Рожденные в войну, построившие мир, так о супругах говорит Александр Авдеев.Молотниковы - люди поколения, которое не просто возродило страну, но и сделало из нее одну из самых передовых держав мира.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы к Вам с цветами, несмотря на то, что снег. Чтобы вас солнышко грело. Спасибо. Поздравляю Вас!Евгений Лазаревич - почетный радист, работал инженером на "Электроприборе". Антонина Николаевна по образованию химик-технолог, трудилась на химпредприятиях города, хлебокомбинате, а потом в Центре выплаты пенсий и во владимиро-суздальском музее-заповеднике.Сегодня их имена, как и многих других владимирцев, стали символом трудового подвига.Антонина Молотникова, жительница г. Владимира:- Работу любила, я в Полимерсинтезе сначала работала, в ВНИИ и 14 лет, ЗПО "Техника", но я химик. Тоже 14 лет, а потом уж перестройка…У четы Молотниковых двое детей, четверо внуков и один правнук. Дедушка с бабушкой в семье непререкаемые авторитеты. Мудрости, доброте, энергии и жизнелюбию Молотниковых можно только по-доброму позавидовать, говорит губернатор. Они - пример, которому сегодня нужно следовать.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев, «Вести-Владимир»