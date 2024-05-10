В честь Дня Победы по Владимиру проехала праздничная автоколонна. Эта акция для нашего города уже...

В честь Дня Победы по Владимиру проехала праздничная автоколонна.Эта акция для нашего города уже традиция. Подробности у Федора Лалакина.Знамена Победы, флаги России и портреты родственников - участников Великой Отечественной войны. В путь выдвигаются больше ста машин.Юрий Николаевич участвует в автопробеге уже второй раз. Его "Волга" 63-его года может дать фору любой иномарке в праздничной колонне. В салоне - почти вся семьяЮрий Набиркин, участник автопробега:- Это самый родной праздник для русского народа... У меня дед - Прусов Николай Иванович, он воевал всю войну из деревни Байгуши, был награжден двумя медалями и орденом красной звезды.Автомобилисты на своей волне. У них даже есть свой радиоканал. В такт двигателям из динамиков звучат патриотические, военные песни.Артем Семенов организатор акции, член Общественной палаты Владимирской области:- Хотелось бы поздравить всех с этим прекрасным праздником! Это великий праздник для нашей страны. Хотелось бы поблагодарить наших ветеранов - прекрасных за то, что они подарили нам эту победу. Хотелось бы поблагодарить ребят, которые сейчас находятся на СВО, ребят спасибо вам огромное, если бы не вы, то сейчас наверно худо было бы нашей стране.Собирая восторженные взгляды пешеходов, участники акции проехали по уже привычному маршруту - через площадь Победы, Золотые ворота до разворота у Химзавода.На протяжении всего пути водителей приветствовали жители, кто-то фотографировал.На финише автомобилисты сделали общую фотографию и еще раз поздравили друг друга с Праздником Великой Победы.Федор Лалакин, Андрей Беляков, «Вести-Владимир»