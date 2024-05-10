Во Владимирской области завершился патриотический велопробег Сегодня утром владимирские...

Во Владимирской области завершился патриотический велопробегСегодня утром владимирские велолюбители прошли по маршруту Владимир-Камешково-Ковров.В знак памяти и уважения к людям, которые ковали победу - на фронте и в тылу.Организаторы велопробега - областное министерство физической культуры и федерация велосипедного спорта. Его участники проделали путь в 88 километров - выехали из города трудовой доблести и добрались до города воинской славы.По пути они совершали остановки и возлагали цветы на военные мемориалы.Патриотический велопробег проводится уже в 15-й раз. Добрая традиция, которая не только развивает физическую силу, но и укрепляет патриотизм, уважение к родному краю.Юрий, участник велопробега:- Вот посмотрите! Видите… где?- Георгиевская лента...- Конечно! Поэтому это и память, и даже наш долг, по большому счёту...Андрей Трубин, организатор велопробега Владимир-Ковров:- Последние годы пробег проходил через Суздаль, но в этом году, поскольку Суздальская трасса на ремонте, мы едем по маршруту, который был в первые годы пробега. Многие велосипедисты в нашем сообществе весь год ждут этот пробег, как испытание своих сил, особенно новенькие, - те, кто хотят проехать и осилить эту дистанцию. Ехать хорошо... в сильной группе.