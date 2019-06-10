Против президента Украины Петра Порошенко возбудили уже пять уголовных дел, а недруги заочно отправили его за решетку. Очередной удар нанес новый лидер Незалежной Владимир Зеленский: он настойчиво избавляется от тех, кто может сохранить лояльность бывшему главе государства.

Против президента Украины Петра Порошенко возбудили уже пять уголовных дел, а недруги заочно отправили его за решетку. Очередной удар нанес новый лидер Незалежной Владимир Зеленский: он настойчиво избавляется от тех, кто может сохранить лояльность бывшему главе государства.Люди Порошенко – как бельмо на глазу Зеленского. Экспертынеоднократно предупреждали, что сторонники экс-президента могут попытатьсяограничить власть нового лидера Незалежной. Зеленский наверняка допускает такойповорот событий, поэтому старается действовать на упреждение.В понедельник, 10 июня, он снял с должности главы управленияСБУ по Ровенской области Василия Бедрия – одного из преданных соратниковПорошенко. Назначением на эту должность в 2015 году Бедрий обязан именнобывшему президенту. А спустя два года, в 2017 году, Порошенко присвоилсотруднику спецслужб звание генерал-майора.Помочь своему протеже экс-президент, очевидно, не всостоянии – спастись бы самому. В уголовных делах Порошенко погряз по уши: запоследнее время против него начали расследования по пяти эпизодам. Его обвиняют в узурпациисудебной власти в своих интересах, госизмене, коррупции при распределениидолжностей, провокации в Керченском проливе и легализации преступных доходов.Ареста и суда над Порошенко активно добивается бывшийзамглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Все уголовныедела были возбуждены по его ходатайствам."К началу июля Порошенко может быть помещен вследственный изолятор", – сообщил ранее юрист.Но пять "уголовок" – еще не предел, предупреждаетадвокат. Он уверяет: компромата на Порошенко хватит еще для десятков разбирательств. Портнов также подозревает бывшего президента в неуплате налогов иотмывании средств и намерен добиваться его ареста в ближайшее время.Сам Порошенко пока не подает признаков паники. Нанедавней встрече со своими сторонниками он заявил, что не боится расследованийпротив него.