Против президента Украины Петра Порошенко возбудили уже пять уголовных дел, а недруги заочно отправили его за решетку. Очередной удар нанес новый лидер Незалежной Владимир Зеленский: он настойчиво избавляется от тех, кто может сохранить лояльность бывшему главе государства.
Против президента Украины Петра Порошенко возбудили уже пять уголовных дел, а недруги заочно отправили его за решетку. Очередной удар нанес новый лидер Незалежной Владимир Зеленский: он настойчиво избавляется от тех, кто может сохранить лояльность бывшему главе государства.
Люди Порошенко – как бельмо на глазу Зеленского. Эксперты
неоднократно предупреждали, что сторонники экс-президента могут попытаться
ограничить власть нового лидера Незалежной. Зеленский наверняка допускает такой
поворот событий, поэтому старается действовать на упреждение.
В понедельник, 10 июня, он снял с должности главы управления
СБУ по Ровенской области Василия Бедрия – одного из преданных соратников
Порошенко. Назначением на эту должность в 2015 году Бедрий обязан именно
бывшему президенту. А спустя два года, в 2017 году, Порошенко присвоил
сотруднику спецслужб звание генерал-майора.
Помочь своему протеже экс-президент, очевидно, не в
состоянии – спастись бы самому. В уголовных делах Порошенко погряз по уши: за
последнее время против него начали расследования по пяти эпизодам. Его обвиняют в узурпации
судебной власти в своих интересах, госизмене, коррупции при распределении
должностей, провокации в Керченском проливе и легализации преступных доходов.
Ареста и суда над Порошенко активно добивается бывший
замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Все уголовные
дела были возбуждены по его ходатайствам.
"К началу июля Порошенко может быть помещен в
следственный изолятор", – сообщил ранее юрист.
Но пять "уголовок" – еще не предел, предупреждает
адвокат. Он уверяет: компромата на Порошенко хватит еще для десятков разбирательств. Портнов также подозревает бывшего президента в неуплате налогов и
отмывании средств и намерен добиваться его ареста в ближайшее время.
Сам Порошенко пока не подает признаков паники. На
недавней встрече со своими сторонниками он заявил, что не боится расследований
против него.