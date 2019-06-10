Известный режиссер ожидает прибавление в семье. Валерия Гай Германика приехала на открытие фестиваля Кинотавр на внушительном сроке беременности.

Известный режиссер ожидает прибавление в семье. Валерия ГайГерманика приехала на открытие фестиваля "Кинотавр" на внушительном срокебеременности.На красной дорожке звезда появилась в черном облагающемплатье. Наряд подчеркивал подросший живот, который не оставилсомнений: Валерия Гай Германика скоро станет мамой в третий раз.Журналистов знаменитость всячески избегала. Она недолгопобыла на пресс-воле и ушла в зал. Прессе не удалось узнать о самочувствиирежиссера и выяснить подробности личной жизни. Имя спутника Валерии на красной дорожке"Кинотавра" тоже осталось загадкой.О том, кто отец будущего малыша пока неизвестно. Поофициальным данным, знаменитость развелась с супругом Вадимом Любушкиным в 2016 году. Через полгода послебракосочетания узнала, что ее избранник – двоеженец.У мужчины была законная жена, с которой он зарегистрировал отношения в Америке.В браке с Любушкиныму режиссера родилась дочь Северина, которой уже исполнилось три. Также звезда воспитывает 11-летнюю Октавию, имя отца которой, до сих пор держится в тайне. Оличной жизниговорить не любит. Она редко делится снимками дочерей в соцсетях. Об этом сообщает .