Известный режиссер ожидает прибавление в семье. Валерия Гай
Германика приехала на открытие фестиваля Кинотавр на внушительном сроке
беременности.
Известный режиссер ожидает прибавление в семье. Валерия Гай
Германика приехала на открытие фестиваля "Кинотавр" на внушительном сроке
беременности.
На красной дорожке звезда появилась в черном облагающем
платье. Наряд подчеркивал подросший живот, который не оставил
сомнений: Валерия Гай Германика скоро станет мамой в третий раз.
Журналистов знаменитость всячески избегала. Она недолго
побыла на пресс-воле и ушла в зал. Прессе не удалось узнать о самочувствии
режиссера и выяснить подробности личной жизни. Имя спутника Валерии на красной дорожке"Кинотавра" тоже осталось загадкой.
О том, кто отец будущего малыша пока неизвестно. По
официальным данным, знаменитость развелась с супругом Вадимом Любушкиным в 2016 году. Через полгода после
бракосочетания узнала, что ее избранник – двоеженец.
У мужчины была законная жена, с которой он зарегистрировал отношения в Америке.
В браке с Любушкиным
у режиссера родилась дочь Северина, которой уже исполнилось три. Также звезда воспитывает 11-летнюю Октавию, имя отца которой, до сих пор держится в тайне. О
личной жизни
говорить не любит. Она редко делится снимками дочерей в соцсетях. Об этом сообщает .