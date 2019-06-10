Супермодель продемонстрировала отличную фигуру. Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue.

Супермодель продемонстрировала отличную фигуру. НаомиКэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue.В конце мая знаменитость отпраздновала день рождения. НаомиКэмпбелл исполнилось 49 лет.Сложно поверить, что модель вот-вот разменяет пятый десяток,по крайней мере, выглядит она лет на десять моложе. Фигуре Наоми могутпозавидовать не только ровесницы, но и молодые девушки.На фан-страницеКэмпбелл в Instagram, опубликованыкадры с новой фотосессии звезды для июльского номера британской версии журнала Vogue. Наоми позирует в трусиках и коротком топе, также она запечатленатоплес. Автором съемки стал знаменитый фотограф Джейми Хоуксворт.Отметим, что в апреле стало известно, что вновьодинока. Супермодель рассталась со своим молодым возлюбленным Лиамом Пейном,бывшим солистом поп-группы One Direction. Эти отношения продлились всего тримесяца. 25-летний ухажер надоел модели. Пейн требовал слишком много внимания ихвастался романом с ней.Между тем подруги были против этих отношений.Они убеждали модель, что певец ее использует: встречается с ней только радипиара. Модель и вокалист разошлись без скандала, они решили сохранитьдружеские отношения.