Супермодель продемонстрировала отличную фигуру. Наоми
Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue.
Супермодель продемонстрировала отличную фигуру. Наоми
Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue.
В конце мая знаменитость отпраздновала день рождения. Наоми
Кэмпбелл исполнилось 49 лет.
Сложно поверить, что модель вот-вот разменяет пятый десяток,
по крайней мере, выглядит она лет на десять моложе. Фигуре Наоми могут
позавидовать не только ровесницы, но и молодые девушки.
На фан-странице
Кэмпбелл в Instagram, опубликованы
кадры с новой фотосессии звезды для июльского номера британской версии журнала Vogue. Наоми позирует в трусиках и коротком топе, также она запечатлена
топлес. Автором съемки стал знаменитый фотограф Джейми Хоуксворт.
Отметим, что в апреле стало известно, что вновь
одинока. Супермодель рассталась со своим молодым возлюбленным Лиамом Пейном,
бывшим солистом поп-группы One Direction. Эти отношения продлились всего три
месяца. 25-летний ухажер надоел модели. Пейн требовал слишком много внимания и
хвастался романом с ней.
Между тем подруги были против этих отношений.
Они убеждали модель, что певец ее использует: встречается с ней только ради
пиара. Модель и вокалист разошлись без скандала, они решили сохранить
дружеские отношения.