Недавно Агата Муцениеце давала откровенное интервью. В нем актриса поделилась личными подробностями.

Недавно Агата Муцениеце давала откровенное интервью. В нем актриса поделилась личными подробностями.Звезда призналась, что слухи об их с Павлом разводе снова и сновавсплывают в прессе. Они с мужем уже научились не обращать на это внимания. Также Агата призналась, что к ревности мужа относится с юмором.Накануне супруги появились вместе на открытии фестиваля "Кинотавр" в Сочи. Возлюбленные в обнимку позировали на красной дорожке.Муцениеце предстала перед публикой в атласной комбинации из юбки и топа глубокого зеленого цвета. Волосы у нее были собраны волосы в низкий хвост, а дополняли образ длинные серьги и цепочка на шее.Прилучный же, в свою очередь, отдал предпочтение в пользу горчичного смокинга. У него была белая рубашка и контрастный синий галстук. На голове у актера красовались солнцезащитные очки.Этот совместный выход в одно мгновение опроверг все слухи и домыслы. Очевидно, что у звездной пары все хорошо.Напомним, недавно супруги оставили своих детей на родственников. Как писали , Агата и Павел просто сбежали из страны.