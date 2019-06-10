Шоумен находится в искусственной коме дольше запланированного. По словам медиков, ожоги полученные Бари Алибасовым, слишком серьезны.

Шоумен находится в искусственной коме дольше запланированного. Пословам медиков, ожоги полученные Бари Алибасовым, слишком серьезны.Шоумен все еще находится в медикаментозном сне. Изначальнопланировалось продержать знаменитость в состоянии седации только два дня,однако из-за тяжести повреждений искусственную кому решили продлить.Бари Алибасов находится в беспамятстве ужечетвертый день. Медики проводят все необходимые манипуляции, чтобы помочьшоумену.По мнению докторов, есть вероятность, что звезда никогда не сможет глотатьиз-за тяжелейшего поражения пищевода. Об этом сообщил радиостанции PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.Напомним, наканунесын продюсера -младший сообщил прессе, что ситуация стабильнотяжелая, однако угрозы жизни и развития каких-либо осложнений пока нет. Однаков скором времени возможны проблемы с кишечником. "Сейчас главное, чтобы зажилкишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и врезультате кишечник может закупориться", – рассказал наследник музыкальногопродюсера.Добавим, что в ночь на5 июня шоумена госпитализировали. Продюсер отравился, выпив жидкость дляпрочистки труб. получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка идыхательных путей. Супруга звезды актриса Лидия Федосеева-Шукшина собираетсясудиться с производителем бытовой химии.