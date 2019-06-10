Известная актриса опубликовала фото из душа на своей странице в Instagram. Екатерина Климова восхитила поклонников горячим
снимком.
Известная актриса опубликовала фото из душа на своей странице в Instagram. Екатерина Климова восхитила поклонников "горячим"
снимком.
Звезда кино выложила провокационный снимок, который привел
пользователей в восторг. На фото из душа раздетая Екатерина Климова
позирует под струями воды в одном полотенце.
"Жара", – подписала снимок артистка. Судя по всему, знаменитость
намекнула, что спасаться от такой погоды ей помогает
только прохладный душ, передает .
Увидев
фотографию Екатерины Климовой, поклонники не смогли сдержать восхищения. Возбужденные
фанаты признались, что после таких кадров им стало еще жарче. Они осыпали актрису
комплиментами и отметили, что кинозвезда шикарно выглядит для своих лет.
"Ах, какая женщина!", "Бедные мужики! От ваших постов
всегда настроение поднимается на 100%", "Красивая и естественная, нет этих
филлеров и ботокса. Шикарная! Очень органично и красиво все!",
"Теперь стало еще жарче", – написали фолловеры Екатерине Климовой.
Отметим,
что не любит афишировать личную жизнь. Как писали "Дни.ру", знаменитость
замужем за коллегой Гелой Месхи. До этого она состояла в браке с артистом
Игорем Петренко. предпочитает не отвечать на бестактные
вопросы поклонников по поводу своей семьи.