Известная актриса опубликовала фото из душа на своей странице в Instagram. Екатерина Климова восхитила поклонников горячим снимком.

Известная актриса опубликовала фото из душа на своей странице в Instagram. Екатерина Климова восхитила поклонников "горячим"снимком.Звезда кино выложила провокационный снимок, который привелпользователей в восторг. На фото из душа раздетая Екатерина Климовапозирует под струями воды в одном полотенце."Жара", – подписала снимок артистка. Судя по всему, знаменитостьнамекнула, что спасаться от такой погоды ей помогаеттолько прохладный душ, передает .Увидевфотографию Екатерины Климовой, поклонники не смогли сдержать восхищения. Возбужденныефанаты признались, что после таких кадров им стало еще жарче. Они осыпали актрисукомплиментами и отметили, что кинозвезда шикарно выглядит для своих лет."Ах, какая женщина!", "Бедные мужики! От ваших постоввсегда настроение поднимается на 100%", "Красивая и естественная, нет этихфиллеров и ботокса. Шикарная! Очень органично и красиво все!","Теперь стало еще жарче", – написали фолловеры Екатерине Климовой.Отметим,что не любит афишировать личную жизнь. Как писали "Дни.ру", знаменитостьзамужем за коллегой Гелой Месхи. До этого она состояла в браке с артистомИгорем Петренко. предпочитает не отвечать на бестактныевопросы поклонников по поводу своей семьи.