5 июня президент Путин принял отставку по собственному желанию от временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Теперь, до выборов 8 сентября, временно исполнять обязанности главы региона будет Игорь Бабушкин.

5 июня президент Путин принял отставку по собственному желанию от временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Теперь, до выборов 8 сентября, временно исполнять обязанности главы региона будет Игорь Бабушкин, до настоящего времени — заместитель полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Он уже прибыл на новое место работы. Времени до народного голосования у Бабушкина немного, но оно все же есть.Это и есть работа без раскачки. Игорь Бабушкин, врио главы Астраханской области, только прилетел в Астрахань, а уже вникает в технологии судостроительного завода. На предприятии "Лотос" — невиданная с советских времен загрузка: на каждом стапеле – сухогрузы.Корабль, пока похожий на недостроенный дом, станет украшением Волги и Каспия. Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" уже через год примет пассажиров.Сейчас трудно поверить, но скоро это будет самый фешенебельный ресторан на Волге. А сам корабль станет плавучей пятизвездочной гостиницей системы "река – море". Он уже спущен на воду. Остались отделочные работы.Вникать в проблемы региона — сейчас главная задача исполняющего обязанности губернатора. И второстепенных дел здесь нет.Эта школа летом работает как лагерь. Пока одни малыши купаются в бассейне, другие изучают основы пожарного дела. А кто-то играет в шахматы.Астраханская область — регион необъятный и важнейший. С предложением возглавить его Игорь Бабушкин согласился сразу. Опыт управления у него немалый — в силовых структурах, Росимуществе и в аппарате полпреда по Северо-Кавказскому федеральному округу."Президент нечасто делает такие предложения. У меня было первое такое личное общение с президентом. И, честно говоря, я не позволил себе сомневаться", — сказал Бабушкин.Кабинет пока обжить не успел, да и много времени за столом глава региона проводить не собирается.Быстрое первое знакомство с правительством. Упор — на исполнение нацпроектов, газификацию региона, улучшение водоснабжения."Игорь Юрьевич очень по деловому провел первое заседание. Были поставлены задачи, обозначены проблемы", — отметил Олег Петелин, исполняющий обязанности министра социального развития и труда Астраханской области."Первые впечатления самые положительные. Игорь Юрьевич — опытный руководитель и управленец, человек с богатой биографией. Поэтому уверены, что у него как у нового руководителя региона все получится", — сказал исполняющий обязанности министра финансов Астраханской области Виталий Шведов.И снова в город. На этот раз — астраханский рынок, где сразу видно, чем богат край. Главное сокровище Астраханской области. В Волге — более 100 видов промысловой рыбы: сом, толстолобик, амур и, конечно, вобла. Запах — не оторваться.Глава региона и рыбу купил, и к мясу приценился, и о проблемах сельского хозяйства узнал из первых рук. "Когда покупал свинину удивился, что выращена она в Волгограде, обработана в Белгороде, привезена сюда и продается. Я далек от мысли, что здесь все это на недостаточном уровне. Будем погружаться и изучать", — заверил Бабушкин.Будут еще сотни спонтанных и запланированных встреч: с нефтяниками, врачами, дорожниками, рыбаками. До выборов губернатора осталось три месяца."За три месяца открыть их сердца, открыться им, чтобы поверили, — это серьезная работа. Но я придерживаюсь принципа "делай, что должен, и люди по твоему труду и делам оценят", — подчеркнул Игорь Бабушкин.В избирком он сдал все необходимые документы. Теперь Бабушкин – официально кандидат в губернаторы региона. Впереди рабочие поездки по всей Астраханской области.