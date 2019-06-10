Близка подруга Бари Алибасова – диетолог Марият Мухина – поделилась подробностями состояния здоровья продюсера. Также она рассказала о главной опасности на пути к выздоровлению.

Близка подруга Бари Алибасова – диетолог Марият Мухина – поделилась подробностями состояния здоровья продюсера. Также она рассказала о главной опасности на пути к выздоровлению.Женщина утверждает, что у ее товарища не только отравление отравление. У него остается очень серьезный циркулярный ожог пищевода, то есть круговой. В последствии он может вызвать сужение пищевода и дальнейшие осложнения. "Основная опасность сейчас именно там", – рассказала Мухина.В понедельник, 10 июня, Бари Алибасов на несколько секунд пришел в себя. "Все ли в порядке с Чучей?", – спросил продюсер. После этого он тут же в медикаментозный сон.Сейчас состояние артиста оценивается как стабильно тяжелое. Он до сих пор находится в реанимации в НИИ им. Склифосовского под строгим присмотром врачей.Отметим, представители компании-производителя средства для прочистки труб "Крот", которое по ошибке выпил Алибасов, отказываются с прессой. Стало известно, что родственники создателя группы "На-На" намерены подать в суд на компанию, сообщает teleprogramma.pro.