Ежегодное спортивное сотязание посвящено памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников ГИБДД В.В. Михалькова, В.А. Гуреева и Г.Б. Митрюхина.

В городе Суздале состоялся Чемпионат УМВД России по Владимирской области по автомобильному многоборью, посвященный памяти погибших при исполнении сотрудников ГИБДД В.В. Михалькова, В.А. Гуреева и Г.Б. Митрюхина. Цель мероприятия – совершенствование навыков вождения сотрудников, повышение эффективности применения боевого оружия и выявление лучших спортсменов для последующего участия в чемпионате МВД России.За звание лучших состязались сотрудники всех подчиненных территориальных органов УМВД России по Владимирской области на районном уровне, а также команда УГИБДД, отряда спецназначения «Гром» и Центра профессиональной подготовки полиции.В первый день соревнований полицейские региона состязались в умении водить служебный автомобиль на автодроме. Этап проходил у знания Суздальского автовокзала. Маневрируя между ограничительными столбиками, участники должны были пройти трассу за максимально короткое время, при этом выполняя такие элементы езды, как «змейка», «восьмерка», «парковка задним ходом», «заезд в гараж» и «полицейский разворот».На следующий день конкурсанты прошли теоретический экзамен на знание правил дорожного движения и продемонстрировали навыки владения пистолетом Макарова, выполник упражнение №5 курса стрельб (скоростная стрельба с места по неподвижной цели с заданными областями поражения со сменой позиции для стрельбы).По итогам двух дней соревнований лучшие результаты показали следующие участники:1 группа:I место - ММ ОМВД России «Ковровский»,II место – ОМВД России по Александровскому району,III место – УМВД России по городу Владимиру.2 группа:I место – ГРОМ УМВД России по Владимирской области,II место – ЦПП УМВД России по Владимирской области,III место – ОМВД России по Суздальскому району.Призерам и победителям на церемонии награждения были вручены кубки и грамоты.