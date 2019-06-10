Бывшая жена Армена Джигарханяна отреагировала на комментарий актрисы Елены Ксенофонтовой. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не имеет отношения к увольнению артистки из театра.

Бывшая жена Армена Джигарханяна отреагировала на комментарийактрисы Елены Ксенофонтовой. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила,что не имеет отношения к увольнению артистки из театра.В телевизионном шоу "Новые русские сенсации"телеканала НТВ Ксенофонтова рассказала, мол, в свое время из-за давления ей пришлось покинутьтеатр Джигарханяна. После того, как Виталина Цымбалюк-Романовская заняла креслодиректора, ее начали выживать с работы."С этого дня мне была объявлена война. С этого дня в течениедесяти месяцев готовился и выжидался момент, чтобы побольнее меня ударить, и оннаступил", – рассказала Ксенофонтова.По словам артистки, Цымбалюк-Романовская так перекроила еероль, что на сцену выходить стало стыдно. По словам знаменитости, вслед заней вынуждены были написать заявления об уходе еще несколько талантливыхактеров."Мне все говорят: "Как ты вовремя ушла". Но давайте будемреалистами, но не ушла бы я тогда, меня бы ушли и сделали это омерзительно", -сообщила Елена Ксенофонтова телевизионщиком.Между тем, Виталина Цымбалюк-Романовская поспешилаопровергнуть слова звезды. По словам пианистки, худрук театра Армен Джигарханян был недоволенработой Ксенофонтовой. Экс-супруга мэтра даже процитировала его слова: "Онаочень средняя актриса. Два-три штампа. Не более".После сообщила, что Ксенофонтова заспиной у Джигарханяна устроила два "бенефиса". "Если проверить бухгалтерию тех"премьер" – возможны обнаружения незаконных бюджетных растрат при предыдущихдиректорах. Джигарханян ни на одной премьере не присутствовал", – написалаВиталина в .Пианистка рассказала также, что в то время, пока Адермин Борисовичв очередной раз был госпитализирован, Елена питалась сама выступить в качествережиссера. "Он слег в больницу, откуда позвонил режиссеру и сказал: "Отменяйтепремьеру. А в следующую дату вместо актрисы Ксенофонтовой будет играть актрисаМухина", – поведала .