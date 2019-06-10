Бывшая жена Армена Джигарханяна отреагировала на комментарий
актрисы Елены Ксенофонтовой. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила,
что не имеет отношения к увольнению артистки из театра.
Бывшая жена Армена Джигарханяна отреагировала на комментарий
актрисы Елены Ксенофонтовой. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила,
что не имеет отношения к увольнению артистки из театра.
В телевизионном шоу "Новые русские сенсации"
телеканала НТВ Ксенофонтова рассказала, мол, в свое время из-за давления ей пришлось покинуть
театр Джигарханяна. После того, как Виталина Цымбалюк-Романовская заняла кресло
директора, ее начали выживать с работы.
"С этого дня мне была объявлена война. С этого дня в течение
десяти месяцев готовился и выжидался момент, чтобы побольнее меня ударить, и он
наступил", – рассказала Ксенофонтова.
По словам артистки, Цымбалюк-Романовская так перекроила ее
роль, что на сцену выходить стало стыдно. По словам знаменитости, вслед за
ней вынуждены были написать заявления об уходе еще несколько талантливых
актеров.
"Мне все говорят: "Как ты вовремя ушла". Но давайте будем
реалистами, но не ушла бы я тогда, меня бы ушли и сделали это омерзительно", -
сообщила Елена Ксенофонтова телевизионщиком.
Между тем, Виталина Цымбалюк-Романовская поспешила
опровергнуть слова звезды. По словам пианистки, худрук театра Армен Джигарханян был недоволен
работой Ксенофонтовой. Экс-супруга мэтра даже процитировала его слова: "Она
очень средняя актриса. Два-три штампа. Не более".
После сообщила, что Ксенофонтова за
спиной у Джигарханяна устроила два "бенефиса". "Если проверить бухгалтерию тех
"премьер" – возможны обнаружения незаконных бюджетных растрат при предыдущих
директорах. Джигарханян ни на одной премьере не присутствовал", – написала
Виталина в .
Пианистка рассказала также, что в то время, пока Адермин Борисович
в очередной раз был госпитализирован, Елена питалась сама выступить в качестве
режиссера. "Он слег в больницу, откуда позвонил режиссеру и сказал: "Отменяйте
премьеру. А в следующую дату вместо актрисы Ксенофонтовой будет играть актриса
Мухина", – поведала .