Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что над членами Конституционного суда республики смеются все юристы: судьи умудрялись отменять решения парламента раньше, чем их принимали сами депутаты. Об этом он рассказал на брифинге в молдавском парламенте в воскресенье, 9 июня.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что над членами Конституционного суда республики смеются все юристы: судьи умудрялись отменять решения парламента раньше, чем их принимали сами депутаты. Об этом он рассказал на брифинге в молдавском парламенте в воскресенье, 9 июня."Куда вы торопитесь? С вас смеются все юристы, они говорят: "Люди добрые, да подождите хотя бы, чтобы это решение было подписано, чтобы оно вступило в силу". А они его уже аннулируют", — приводит слова Додона ТАСС.Президент предупредил, что за подобные решения против судей Конституционного суда могут быть возбуждены уголовные дела, и дал понять, что они принимаются по запросам Демократической партии Молдавии (ДПМ).Как отметил Додон, глава ДПМ Владимир Плахотнюк не будет "крышевать" судей Конституционного суда всю жизнь", и им придется понести ответственность за свои действия. Это же, продолжил президент, касается и остальных чиновников, которые "не желают подчиняться новому правительству, а продолжают исполнять приказы уходящих демократов".В минувшую субботу, 8 июня, парламенту Молдавии удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Социалисты, поддерживающие Додона, договорились с проевропейским блоком Acum выступить против Демпартии, которая контролировала прежний парламент и правительство. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный. Также был сформирован новый кабинет министров во главе с лидером блока Acum Майей Санду.Однако Конституционный суд в воскресенье констатировал, что парламент не сумел утвердить правительство в отведенный срок. В этой связи судьи постановили временно передать обязанности президента и.о. премьера и члену ДПМ Павлу Филипу. Он сразу подписал указ о роспуске парламента, Додон расценил это как попытку узурпации власти. Участники митинга Демократической партии вышли утром в воскресенье с пикетом к зданию администрации президента, требуя отставки Додона.